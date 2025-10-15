Massa (Massa Carrara), 15 ottobre 2025 – La Guardia di Finanza di Massa (Massa Carrara) ha eseguito un decreto di sequestro preventivo su somme di denaro e beni per un importo di 800.000 euro. Il decreto, è stato spiegato, è stato emesso dal gip di Massa all'esito di un controllo fiscale alla società di abbigliamento che, spiega la guardia di finanza, avrebbe compensato debiti erariali dal 2017 al 2023 con crediti fiscali che sarebbero dovuti derivare sia da investimenti in beni da destinare a Ricerca&sviluppo sia da attività di formazione per il personale dipendente, corsi da farsi sulle tecnologie 4. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Frode sui fondi del Pnrr, sequestrati beni per 800mila euro