Freuler Juventus, l'alternativa a Milinkovic-Savic arriva dalla Serie A: il Bologna lavora al rinnovo, ma i bianconeri e la Roma sono alla finestra. Non solo sogni proibiti e operazioni faraoniche. Per rinforzare il centrocampo a gennaio, la Juventus valuta anche piste più concrete, profili di grande esperienza e affidabilità che potrebbero portare subito un contributo alla causa. Come riportato da Tuttosport, l'ultima idea in casa bianconera porta a un gradito ritorno in Serie A: quello di Remo Freuler. Freuler Juve: la pista dell'usato sicuro. Mentre la suggestione Milinkovic-Savic continua a scontrarsi con l'ostacolo insormontabile dell'ingaggio, la dirigenza bianconera lavora su un'alternativa decisamente più abbordabile, ma non per questo meno qualitativa.

Freuler Juventus, è lui l'ultimissima idea per il centrocampo di Tudor! I bianconeri potrebbero proporgli questo contratto: i dettagli