Freuler Juventus è lui l’ultimissima idea per il centrocampo di Tudor! I bianconeri potrebbero proporgli questo contratto | i dettagli

Juventusnews24.com | 15 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Freuler Juventus, l’alternativa a Milinkovic-Savic arriva dalla Serie A: il Bologna lavora al rinnovo, ma i bianconeri e la Roma sono alla finestra. Non solo sogni proibiti e operazioni faraoniche. Per rinforzare il centrocampo a gennaio, la  Juventus  valuta anche piste più concrete, profili di grande esperienza e affidabilità che potrebbero portare subito un contributo alla causa. Come riportato da  Tuttosport, l’ultima idea in casa bianconera porta a un gradito ritorno in  Serie A: quello di  Remo Freuler. Freuler Juve: la pista dell’usato sicuro. Mentre la suggestione  Milinkovic-Savic  continua a scontrarsi con l’ostacolo insormontabile dell’ingaggio, la dirigenza bianconera lavora su un’alternativa decisamente più abbordabile, ma non per questo meno qualitativa. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

freuler juventus 232 lui l8217ultimissima idea per il centrocampo di tudor i bianconeri potrebbero proporgli questo contratto i dettagli

© Juventusnews24.com - Freuler Juventus, è lui l’ultimissima idea per il centrocampo di Tudor! I bianconeri potrebbero proporgli questo contratto: i dettagli

Leggi anche questi approfondimenti

Cerca Video su questo argomento: Freuler Juventus 232 L8217ultimissima