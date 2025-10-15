Freedom Writers | la storia vera dietro al film con Hilary Swank

Il toccante film drammatico del 2017 Freedom Writers è basato su una storia vera, rendendo ancora più potente il viaggio impegnativo ma trasformativo di un’insegnante e dei suoi studenti in una scuola superiore urbana divisa razzialmente. Al centro del film c’è Erin Gruwell ( Hilary Swank ), una giovane insegnante piena di idealismo e determinazione. Ambientato subito dopo i disordini di Los Angeles, il film cattura vividamente il periodo instabile della metà degli anni ’90, quando le tensioni razziali e la violenza delle gang erano dilaganti nelle scuole. 🔗 Leggi su Cinefilos.it