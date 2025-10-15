Frecciarosa | giovedì a Genova il treno per la prevenzione del tumore al seno
Frecciarosa 2025 viaggia anche in Liguria sui treni Intercity di Trenitalia. Giovedì 16 ottobre saranno due i treni coinvolti nell’iniziativa: il primo in partenza da Genova Piazza Principe alle 10.58 diretto a Sanremo (12.41) e il ritorno in partenza dalla città dei fiori alle 15.23 con arrivo a. 🔗 Leggi su Genovatoday.it
