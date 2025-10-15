Fratoianni a Tajani | Senza il riconoscimento della Palestina la tregua non diventerà pace cosa aspettate? Provenzano Pd | Basta alibi

“Perché la tregua si tramuti in pace manca lo Stato palestinese: cosa aspetta il governo italiano a riconoscere lo Stato palestinese? Non può esserci ogni volta un domani, un dopodomani. Come fate a non capire che oggi più che mai è condizione essenziale perché il protagonismo di quel popolo possa svilupparsi appieno?”. A rivendicarlo Nicola Fratoianni, deputato Avs e segretario di Sinistra italiana, intervenendo in aula alla Camera dopo l’informativa del ministro degli Esteri Antonio Tajani sul piano di pace per Gaza. “La sua informativa si è concentrata sul racconto di quanto fatto, ma avremmo voluto sentire oggi che cosa intendete fare nella comunità internazionale perché la tregua si tramuti in pace. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Fratoianni a Tajani: “Senza il riconoscimento della Palestina la tregua non diventerà pace, cosa aspettate?”. Provenzano (Pd): “Basta alibi”

