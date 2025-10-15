Fratelli d' Italia Lecco inaugura la nuova sede L' annuncio | A giorni il candidato per Lecco
Fratelli d'Italia Lecco ha inaugurato la nuova sede provinciale a Oggiono. All'evento erano presenti esponenti del partito a ogni livello: Carlo Maccari, presidente regionale di FdI; Carlo Fidanza, capo delegazione al Parlamento europeo; Pietro Fiocchi, europarlamentare; Andrea Tremaglia. 🔗 Leggi su Leccotoday.it
TGR Rai Toscana. . Nel centrodestra Fratelli d'Italia sottolinea come quello toscano non sia stato un voto nazionale. Soddisfatta Forza Italia: Noi cresciuti del 50 per cento. Sul crollo della Lega invece Vannacci dice : Continuiamo fedeli ai nostri principi #TGRT - facebook.com Vai su Facebook
L’Italia tra i grandi, con l’unica leader donna presente in prima fila per la pace. È Giorgia, e noi siamo fieri di lei. - X Vai su X
Fratelli d'Italia Lecco inaugura la nuova sede. L'annuncio: "A giorni il candidato per Lecco" - Se non sarà Boscagli, avremo trovato insieme chi dà maggiori garanzie" ... Si legge su leccotoday.it
Fratelli d’Italia inaugura la nuova sede a Oggiono - Maccari e Negri sottolineano il ruolo del partito nella crescita del territorio. Riporta msn.com
Piazza gremita per Boscagli sindaco: "Folla inaspettata, Lecco vuole cambiare" - Il candidato sindaco di Fratelli d'Italia in piazza del Pozzo: "Dopo 15 anni è il momento di cambiare. Scrive leccotoday.it