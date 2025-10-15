Fratelli d' Italia Lecco inaugura la nuova sede L' annuncio | A giorni il candidato per Lecco

Leccotoday.it | 15 ott 2025

Fratelli d'Italia Lecco ha inaugurato la nuova sede provinciale a Oggiono. All'evento erano presenti esponenti del partito a ogni livello: Carlo Maccari, presidente regionale di FdI; Carlo Fidanza, capo delegazione al Parlamento europeo; Pietro Fiocchi, europarlamentare; Andrea Tremaglia. 🔗 Leggi su Leccotoday.it

