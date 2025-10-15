Fratelli d’Italia | Giuseppe Fabbricatore si candida per la Regione Imma Vietri nominata commissario provinciale

Salernotoday.it | 15 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La deputata salernitana Imma Vietri è stata nominata commissario di Fratelli d’Italia per la provincia di Salerno. La nomina è stata ratificata direttamente dal Presidente nazionale del partito Giorgia Meloni, alla luce della candidatura al consiglio regionale del presidente provinciale Giuseppe. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

