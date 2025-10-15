Fratelli d'Italia commissariata a Napoli | Meloni nomina Marta Schifone e Sergio Rastrelli

15 ott 2025

Le redini di Fratelli d'Italia a Napoli e provincia affidate a Marta Schifone e Sergio Rastrelli. La decisione è della leader Fdi Meloni. 🔗 Leggi su Fanpage.it

