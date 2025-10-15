Fratelli d’Italia commissariata a Napoli | Meloni nomina Marta Schifone e Sergio Rastrelli

Scifone e Rastrelli subrentrano rispettivamente a Michele Schiano di Visconti e Marco Nonno. La decisione è ufficiale: Fratelli d’Italia a Napoli è stata commissariata. Il provvedimento, annunciato alla vigilia della presentazione delle liste elettorali, arriva direttamente dai vertici del partito guidato da Giorgia Meloni, con il sostegno del coordinatore regionale Antonio Iannone e del vice ministro Edmondo Cirielli. Il commissariamento segna un cambio di rotta nella gestione locale, dopo settimane di tensioni interne e polemiche legate alle candidature in vista delle prossime elezioni regionali. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

Contenuti che potrebbero interessarti

Le redini di Fratelli d’Italia a Napoli e provincia affidate a Marta Schifone e Sergio Rastrelli. La decisione è della leader Fdi Meloni: https://fanpa.ge/VPKq4 - facebook.com Vai su Facebook

L’Italia tra i grandi, con l’unica leader donna presente in prima fila per la pace. È Giorgia, e noi siamo fieri di lei. - X Vai su X

Fratelli d’Italia commissariata a Napoli: Meloni nomina Marta Schifone e Sergio Rastrelli - Fratelli d'Italia commissaria il partito a Napoli e nella sua area metropolitana: la decisione di Giorgia Meloni è di nominare in città Sergio Rastrelli, senatore è figlio dell’ex governatore della Ca ... Scrive fanpage.it