Fratelli d’Italia commissariamenti a Napoli per la campagna elettorale | arrivano Schifone e Rastrelli

Un commissariamento a tempo, come da consuetudine in casi del genere. La federazione provinciale di Napoli e il coordinamento cittadino di Fratelli d'Italia sono stati commissariati fino al termine della campagna elettorale per le regionali. Marta Schifone e Sergio Rastrelli, parlamentari del territorio, prendono il posto rispettivamente di Michele Schiano e Marco Nonno: il primo vede infatti in lista la moglie, Palmira Fele, mentre il secondo è candidato in prima persona. Ecco perché, fino al giorno dopo le elezioni, i due lasciano la reggenza a Schifone e Rastrelli, ai quali ora è affidato il compito di condurre Fratelli d'Italia alla vittoria nella circoscrizione di Napoli, essenziale per consentire la rimonta di Edmondo Cirielli.

