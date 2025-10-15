Fraschetta di Bucine | tornano risate e teatro con la rassegna amatoriale

Arezzo, 15 ottobre 2025 –  Prosegue la I° Rassegna di Teatro AmatorialeFraschetta di BucineRisate d’Autunno” con due nuovi spettacoli in programma al Teatro Comunale di Bucine. Il quinto appuntamento è previsto per sabato 18 ottobre 2025 alle ore 21.15 con la compagnia N’Icch e Posso che porta in scena “Una questione delicata” di Antonella Zucchini, regia di Isabella Norti Guldani e Donatella Nannicini. La trama ruota attorno alla famiglia di Amedeo Tirinnanzi, in subbuglio per l’arrivo del fidanzato di Colomba. Una lettera notarile farà precipitare la situazione in equivoci e fraintendimenti paradossali, costringendo Amedeo a faticare per risolvere la “delicata” questione. 🔗 Leggi su Lanazione.it

