Francia | la crisi politica apre la strada a Marine Le Pen

I governi durano dodici ore, premier dimissionari ottengono il reincarico poco dopo. E il Lecornu 2 ha già una mozione di censura sulla testa ancora prima di nascere. In tutto questo, la leader di estrema destra, ineleggibile fino al processo d’appello del 2016, gira il Paese come fosse in campagna elettorale. 🔗 Leggi su Vanityfair.it © Vanityfair.it - Francia: la crisi politica apre la strada a Marine Le Pen

