Francesi ancora in pensione a 62 anni per avere l’ok dei socialisti a Lecornu

Laverita.info | 15 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il premier congela la riforma fino alle prossime presidenziali, ma i conti pubblici richiedono altri sacrifici. Possibile tassa sui grandi patrimoni. Il Rassemblement national: «Progetto di bilancio da macelleria fiscale». 🔗 Leggi su Laverita.info

