Francesi ancora in pensione a 62 anni per avere l’ok dei socialisti a Lecornu
Il premier congela la riforma fino alle prossime presidenziali, ma i conti pubblici richiedono altri sacrifici. Possibile tassa sui grandi patrimoni. Il Rassemblement national: «Progetto di bilancio da macelleria fiscale». 🔗 Leggi su Laverita.info
FRANCIA: primo ministro Lecornu annuncia sospensione della contestatissima riforma delle pensioni. "Questo tema delle pensioni è stato l'oggetto dell'ultimo grande ciclo di mobilitazioni francesi e allora questo annunci
FRANCIA: il primo ministro Lecornu annuncia sospensione della contestatissima riforma delle pensioni, almeno fino al 2028. "Questo tema delle pensioni è stato l'oggetto dell'ultimo grande ciclo di mobilitazioni francesi. Questo annuncio mostra comunque ch
Pensioni di Francia. La cicala canta sull'orlo del burrone - Lecornu incastra tagli e tasse in una manovra da 30 miliardi, ma per cercare di restare in sella accantona la riforma della previdenza più generosa d'Europa
In Francia il governo non sarà sfiduciato, la partita decisiva si giocherà a marzo. Parla Ceccanti - Di fronte a un Parlamento diviso e a un Paese ancora segnato dalla protesta sociale, il premier francese Sébastien Lecornu sceglie di ritirare la riforma delle pensioni per dare ossigeno al suo govern
Il governo francese sospende la riforma delle pensioni per evitare nuove elezioni - Il 14 ottobre il primo ministro francese Sébastien Lecornu ha proposto di sospendere l'impopolare riforma delle pensioni del 2023, come avevano chiesto i socialisti per non far cadere il governo ed ev