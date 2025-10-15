Francesco Santachiara a capo dell’area Commerciale e Marketing di Geox

Geox nomina Francesco Santachiara come Chief Commercial, Marketing & Merchandising Officer. Dopo un anno di attività come Global Head of Wholesale, Santachiara assume il nuovo incarico a partire da settembre, consolidando così la sua posizione al vertice delle funzioni commerciali e strategiche dell’azienda. Il manager ha un’esperienza solida e trasversale nella gestione dei mercati, nel posizionamento dei brand e nella pianificazione dell’offerta commerciale. L'articolo proviene da Ildenaro.it. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

