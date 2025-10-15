Francesco Chiofalo allarma per un video in ospedale a Dubai | cosa è successo
M omenti di paura a Dubai per Francesco Chiofalo. Attimi di forte preoccupazione per Francesco Chiofalo, ex protagonista di Temptation Island, rimasto coinvolto in un grave incidente stradale a Dubai. L’ex volto del reality di Canale 5 si trovava negli Emirati Arabi quando l’auto su cui viaggiava — una Lamborghini Huracán — è rimasta coinvolta in un impatto violento. Chiofalo ha condiviso sui social un video dall’ospedale, dove appare sdraiato su una barella con il collare cervicale, visibilmente provato ma cosciente. Le immagini hanno subito fatto il giro del web, suscitando apprensione tra i fan. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it
Francesco Chiofalo è rimasto coinvolto in un incidente stradale a Dubai. A chiarire le dinamiche dell’episodio a Fanpage.it è stata la compagna Manuela Carriero. Tutte le preoccupazioni legate alla placca che ha nel cranio. Le parole di lei ? - facebook.com Vai su Facebook
