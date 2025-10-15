Francesca vittima di Unabomber | Persi mano e occhio ma non provo rancore Spero sia vivo lo incontrerei

Fanpage.it | 15 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il racconto di Francesca Girardi a Fanpage.it. La 31enne è una delle vittime di Unabomber: il 25 aprile 2003, quando aveva soltanto 9 anni, raccolse lungo il Piave un evidenziatore che esplose, facendole perdere la mano e l'uso di un occhio. "Fin da piccola ho provato tantissima curiosità, vorrei incontrarlo, sapere chi è e se in qualche modo sperava di ferirmi", ha detto la giovane donna. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Immagine generica

Leggi anche questi approfondimenti

francesca vittima unabomber persiUnabomber, una vittima: «Persi una mano e un occhio a 9 anni. Un criminale come lui non può restare impunito, continuate a cercarlo» - Francesca Girardi a 9 anni raccolse un evidenziatore con esplosivo: «Bisogna fare come con il ca ... Secondo msn.com

Francesca Girardi, vittima di Unabomber: «Troviamo il colpevole prima che cada il silenzio della prescrizione» - Da bambina, il 25 aprile 2003, pochi giorni dopo aver compiuto 9 anni, Francesca Girardi raccolse un evidenziatore sulla riva del Piave. Scrive vanityfair.it

francesca vittima unabomber persiUnabomber ancora senza identità, perizia esclude gli indagati: “Vittime vogliono sapere chi le ha ridotte così” - Nessuno dei profili genetici degli 11 indagati per il caso dell'Unabomber italiano, l'attentatore che tra il '94 e il 2006 ferì decine di persone con ... Come scrive fanpage.it

Cerca Video su questo argomento: Francesca Vittima Unabomber Persi