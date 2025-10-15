Francesca vittima di Unabomber | Persi mano e occhio ma non provo rancore Spero sia vivo lo incontrerei
Il racconto di Francesca Girardi a Fanpage.it. La 31enne è una delle vittime di Unabomber: il 25 aprile 2003, quando aveva soltanto 9 anni, raccolse lungo il Piave un evidenziatore che esplose, facendole perdere la mano e l'uso di un occhio. "Fin da piccola ho provato tantissima curiosità, vorrei incontrarlo, sapere chi è e se in qualche modo sperava di ferirmi", ha detto la giovane donna. 🔗 Leggi su Fanpage.it
