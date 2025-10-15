Francesca Pascale su Paola Turci | Sbagliato stare insieme mentre soffrivo per Berlusconi

Francesca Pascale è tornata a parlare della fine della sua storia d’amore con Paola Turci. Non esitando ad utilizzare parole piuttosto dure sul rapporto con la cantante, sbocciato dopo la lunga relazione con Silvio Berlusconi. “Il dolore ha annebbiato la mia oggettività, ero in un momento di fragilità”, ha dichiarato non esitando a definire il suo matrimonio un errore. Le ultime parole di Francesca Pascale su Paola Turci. Intervenuta nel podcast Gurulandia, Francesca Pascale ha parlato del legame con Paola Turci come di una decisione presa in un periodo segnato da profonda sofferenza, all’indomani della separazione da Silvio Berlusconi. 🔗 Leggi su Dilei.it

