Francesca Pascale | Sbagliato stare con Paola Turci mentre soffrivo per Berlusconi non eravamo fatte per stare insieme
Francesca Pascale lascia intendere per la prima volta di considerare un errore la scelta di sposare Paola Turci, con la quale si è unita civilmente nel 2022, prima della separazione avvenuta due anni dopo. “Soffrivo per la separazione da Silvio Berlusconi, quel dolore ha annebbiato la mia oggettività”, ha dichiarato l’ex compagna del fondatore di Forza Italia. 🔗 Leggi su Fanpage.it
