Francesca Pascale | Sbagliato stare con Paola Turci mentre soffrivo per Berlusconi non eravamo fatte per stare insieme

Fanpage.it | 15 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Francesca Pascale lascia intendere per la prima volta di considerare un errore la scelta di sposare Paola Turci, con la quale si è unita civilmente nel 2022, prima della separazione avvenuta due anni dopo. “Soffrivo per la separazione da Silvio Berlusconi, quel dolore ha annebbiato la mia oggettività”, ha dichiarato l’ex compagna del fondatore di Forza Italia. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Immagine generica

News recenti che potrebbero piacerti

francesca pascale sbagliato stareFrancesca Pascale: “Sbagliato stare con Paola Turci mentre soffrivo per Berlusconi, non eravamo fatte per stare insieme” - Francesca Pascale lascia intendere per la prima volta di considerare un errore la scelta di sposare Paola Turci, con la quale si è unita civilmente nel ... Secondo fanpage.it

Cerca Video su questo argomento: Francesca Pascale Sbagliato Stare