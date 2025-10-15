Francesca Pascale demolisce Paola Turci parole durissime | Ero annebbiata dal dolore
Con dichiarazioni che non lasciano spazio a interpretazioni, Francesca Pascale è tornata a parlare pubblicamente della sua relazione con Paola Turci, e lo ha fatto con toni che hanno spiazzato molti. Intervenendo nel podcast Gurulandia, l’ex compagna di Silvio Berlusconi ha definito il legame con la cantante un passo sbagliato, compiuto in un periodo della sua vita segnato da profonda sofferenza emotiva. Le sue parole sono apparse come un vero e proprio sfogo, carico di amarezza, in cui ha ripercorso le motivazioni che l’hanno portata a vivere quella storia e, infine, a mettervi un punto. Francesca Pascale affonda Paola Turci: parole durissime. 🔗 Leggi su Donnapop.it
