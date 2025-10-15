Francesca Giordano riconfermata presidente dell' Ente di gestione dei Sacri Monti del Piemonte

Con decreto del presidente della Giunta Regionale del Piemonte n. 83 del 2 ottobre 2025, Francesca Giordano è stata riconfermata presidente dell'Ente di gestione dei Sacri Monti del Piemonte.Insieme al nuovo Consiglio guiderà l'Ente per il prossimo quinquennio. L'organismo gestisce i sette Sacri. 🔗 Leggi su Novaratoday.it

