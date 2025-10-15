Partito una settimana fa nell’indifferenza generale ( appena l’1.5% di share ), torna questa sera, mercoledì 15 ottobre, Massimo Giannini con un nuovo appuntamento di Circo Massimo, il nuovo programma del Nove nato per mettere un punto fermo al flusso inarrestabile delle notizie. Anticipazioni e ospiti del 15 ottobre 2025. La puntata si aprirà con il tema dell’ invasione della cronaca nera in televisione e sui giornali, per capire cosa dice di noi e del nostro Paese questa tendenza e se il crime sia diventato un’ arma di distrazione di massa. Focus, poi, sulla pace in Medioriente, tra incognite e speranze, per ascoltare il punto di vista sulla realtà e sul caos di questi tempi di un vero “costruttore di pace”. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it

Francesca Fagnani torna sul Nove a Circo Massimo