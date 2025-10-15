France Odeon | torna a Firenze il festival del cinema francese

Firenzetoday.it | 15 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Dal 30 ottobre al 2 novembre 2025 torna France Odeon, il festival del cinema francese di Firenze, giunto alla XVII edizione e ormai punto di riferimento nel dialogo culturale tra Italia e Francia. Con una pre-apertura il 29 ottobre, France Odeon si conferma tassello imprescindibile dei 50 giorni. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

Immagine generica

Scopri altri approfondimenti

france odeon torna firenzeFrance Odeon, il cinema francese arriva a Firenze dal 30 ottobre - La XVII edizione dell’evento si svolgerà fino al 2 novembre proponendo anteprime assolute, film premiati nei maggiori festival internazionali accanto a incontri con registi, attori, scrittori, intelle ... Segnala mymovies.it

Cerca Video su questo argomento: France Odeon Torna Firenze