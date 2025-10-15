France Odeon | torna a Firenze il festival del cinema francese
Dal 30 ottobre al 2 novembre 2025 torna France Odeon, il festival del cinema francese di Firenze, giunto alla XVII edizione e ormai punto di riferimento nel dialogo culturale tra Italia e Francia. Con una pre-apertura il 29 ottobre, France Odeon si conferma tassello imprescindibile dei 50 giorni. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it
Scopri altri approfondimenti
L’autunno è appena arrivato, le foglie cambiano colore, l’aria si fa frizzante e la 17ª edizione di France Odeon sta per arrivare! Film, ospiti e sorprese vi aspettano al festival dal 30 ottobre al 2 novembre, con pre-apertura il 29 ottobre. Preparatevi ad abbandona - facebook.com Vai su Facebook
France Odeon, il cinema francese arriva a Firenze dal 30 ottobre - La XVII edizione dell’evento si svolgerà fino al 2 novembre proponendo anteprime assolute, film premiati nei maggiori festival internazionali accanto a incontri con registi, attori, scrittori, intelle ... Segnala mymovies.it