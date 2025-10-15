. Dal 30 ottobre al 2 novembre 2025 torna France Odeon, XVII edizione del festival diretto da Francesco Ranieri Martinotti, tassello centrale dei 50 Giorni di Cinema a Firenze e punto di riferimento del dialogo culturale tra Italia e Francia. Con una pre-apertura il 29 ottobre, il festival celebra anche quarant’anni di cinema francese a Firenze, eredità di France Cinéma raccolta e rilanciata da France Odeon negli ultimi diciassette anni. Pre-apertura: omaggi a Louis Malle e Claudia Cardinale. Il 29 ottobre al Cinema La Compagnia doppio tributo: alle 19:00 Louis Malle, le révolté di Claire Duguet, ritratto lucido del cineasta della Nouvelle Vague; alle 20:30 Les pétroleuses di Christian-Jaque, cult al femminile con Claudia Cardinale e Brigitte Bardot. 🔗 Leggi su Spettacolo.periodicodaily.com

© Spettacolo.periodicodaily.com - France Odeon 2025: a Firenze la XVII edizione celebra 40 anni di cinema francese