FOTO- Linea Verde fa tappa in Irpinia nella prossima puntata
Tempo di lettura: 3 minuti Andrà in onda domenica 19 ottobre, alle ore 12.20 su Rai 1, la puntata di Linea Verde dedicata interamente all’Irpinia. Da oltre quarant’anni il programma racconta l’agricoltura italiana e le sue eccellenze, il contesto ambientale e il settore enogastronomico e agroalimentare, guardando alle nuove frontiere legate alle politiche culturali, energetiche ed ecologiche per la salvaguardia e lo sviluppo del territorio. Dopo alcuni anni è stata scelta di nuovo l’Irpinia e tra le località attenzionate ci sarà anche Frigento, uno dei Borghi più belli d’Italia. Tra le stradine del centro storico frigentino si è aggirato Peppone, uno dei presentatori di questa stagione insieme a Margherita Granbassi e a Fabio Gallo. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
