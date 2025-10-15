FOTO La rinascita del Pastificio Rummo | Ci davano per morti oggi siamo da esempio

Tempo di lettura: 3 minuti “L’acqua non ci ha mai rammollito. Era una tragedia, ci davano per morti. Oggi a distanza di 10 anni siamo un’azienda a debito zero”. Cerimonia per ricordare quello che accadde dieci anni fa in un’azienda di Ponte Valentino, il Pastificio Rummo, brutalmente messa in ginocchio dall’alluvione. Nacque allora quello slogan ch restò famoso in tutta Italia e che è stato ricordato oggi nel decennale. La Rummo conta 250 dipendenti e collaboratori poi con il supporto del Governo sia centrale che regionale, con l’interessamento dello stesso Presidente della Repubblica e delle Forze dell’ordine, ma con la partecipazione emotiva e solidale di tutto il popolo italiano a partire da tante personalità note del mondo dello spettacolo e del giornalismo, l’azienda storica del beneventano si è salvata. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

