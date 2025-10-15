FOTO La rinascita del Pastificio Rummo | Ci davano per morti oggi siamo da esempio
Tempo di lettura: 3 minuti “L’acqua non ci ha mai rammollito. Era una tragedia, ci davano per morti. Oggi a distanza di 10 anni siamo un’azienda a debito zero”. Cerimonia per ricordare quello che accadde dieci anni fa in un’azienda di Ponte Valentino, il Pastificio Rummo, brutalmente messa in ginocchio dall’alluvione. Nacque allora quello slogan ch restò famoso in tutta Italia e che è stato ricordato oggi nel decennale. La Rummo conta 250 dipendenti e collaboratori poi con il supporto del Governo sia centrale che regionale, con l’interessamento dello stesso Presidente della Repubblica e delle Forze dell’ordine, ma con la partecipazione emotiva e solidale di tutto il popolo italiano a partire da tante personalità note del mondo dello spettacolo e del giornalismo, l’azienda storica del beneventano si è salvata. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
La rinascita del pastificio Rummo, dieci anni dopo l'alluvione che devastò lo stabilimento di Benevento - X Vai su X
A dieci anni dall'alluvione che devastò il Pastificio Rummo di Benevento, l'azienda celebra questo speciale anniversario con un convegno dal titolo emblematico: "Rummo, una storia di rinascita e coraggio" - facebook.com Vai su Facebook
La rinascita del pastificio Rummo, dieci anni dopo l'alluvione che devastò lo stabilimento di Benevento - La foto di quel pacco di spaghetti nel fango fu l’immagine iconica del disastro. Come scrive msn.com
A 10 anni dall’alluvione, Rummo celebra una storia di rinascita e di coraggio - A dieci anni dall'alluvione che devastò il Pastificio Rummo di Benevento, l'azienda celebra questo speciale anniversario con un convegno dal titolo emblematico: "Rummo, una storia di rin ... Da msn.com
Rummo, una storia di rinascita e coraggio - A dieci anni dall’alluvione che colpì Benevento, il 15 ottobre 2015, Pastificio Rummo promuove un ... Come scrive stream24.ilsole24ore.com