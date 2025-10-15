FOTO Dieci anni dall’alluvione | l’impegno di istituzioni e cittadini alla prevenzione e solidarietà sociale
Tempo di lettura: 3 minuti Nel decennale dell’ alluvione del 15 ottobre 2015 l’evento, che colpì la città di Benevento, è stato ricordato con una iniziativa improntata all’affermazione della cultura e della pratica della Protezione Civile e del sostegno alle popolazioni colpite in caso di calamità. A Parco Cellarulo, nei pressi della confluenza del fiume Sabato nel Calore, una delle aree più devastate dall’enorme afflusso di acqua a seguito delle piogge torrenziali di quella giornata, si è svolta una esercitazione della Protezione Civile guidata dal responsabile della Regione Campania Italo Giulivo. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
