Foti al Secolo | Dal governo Meloni una manovra che guarda al futuro dell’Italia e non alle urne

Secoloditalia.it | 15 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Ministro Foti, che manovra sarà quella del governo Meloni? «Con buona pace delle opposizioni, questa non sarà una manovra elettorale, ma responsabile, che guarda alle future generazioni, ai lavoratori, alle famiglie, soprattutto a quelle che oggi hanno più bisogno di sostegno. Il Governo Meloni ha mandato definitamente in cantina il vecchio modello “tassa e spendi”, tanto caro alla sinistra. Noi seguiamo un’altra strada: quella della crescita, del lavoro e della prudenza. Abbiamo messo in campo 4 miliardi per il superammortamento, un segnale chiaro al sistema delle imprese, perché solo sostenendo chi produce possiamo creare occupazione stabile. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

