Forza Italia conferma il suo primato anche a Villa San Giovanni | alle regionali è il partito più votato

Il partito di Forza Italia, come emerso dalle ultime elezioni regionali conferma il suo radicamento sul territorio risultando il partito con il più alto numero di preferenze. Ulteriore conferma è il dato rilevato nel comune di Villa San Giovanni dove, il partito forzista, conquista ben 1.282. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it

