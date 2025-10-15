Forum Fao e giornata della memoria ebraica | Roma si prepara a un weekend sotto assedio

Roma torna sotto i riflettori internazionali e lo fa in un clima di tensione e vigilanza straordinaria. Nelle stesse ore in cui la città si prepara ad accogliere il World Food Forum della Fao, al palazzo dell’Aventino, si terrà anche la commemorazione dell’82° anniversario della deportazione degli ebrei romani, avvenuta il 16 ottobre 1943. Due appuntamenti diversi, ma uniti da un unico denominatore: la sicurezza. Allerta massima per la presenza del re di Giordania. Sono oltre 130 le delegazioni provenienti da ogni parte del mondo attese in questi giorni nella Capitale. Tra i leader internazionali spicca la presenza del re di Giordania Abdullah II, figura di rilievo nello scenario mediorientale, la cui visita accresce la necessità di un dispositivo di protezione ad altissimo livello. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

