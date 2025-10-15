Forum Enpaia 2025 Zani Tendercapital | Necessario rilanciare il progetto di integrazione economica europea per affrontare sfide globali

"L’economia globale sta attraversando una fase di profonda trasformazione, segnata da tensioni geopolitiche, dai nuovi modelli dettati dall'AI e da un crescente protezionismo economico. In questo scenario, l’Europa deve avere il coraggio di rilanciare un progetto di integrazione economica ambizioso. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Forum Enpaia 2025. Zani (Tendercapital): “Necessario rilanciare il progetto di integrazione economica europea per affrontare sfide globali”

