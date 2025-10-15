Forum Enpaia 2025 Moreno Zani Tendercapital | Serve un' Europa più integrata e competitiva

Iltempo.it | 15 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

"L'economia globale sta attraversando una fase di profonda trasformazione, segnata da tensioni geopolitiche, dai nuovi modelli dettati dall'AI e da un crescente protezionismo economico. In questo scenario, l'Europa deve avere il coraggio di rilanciare un progetto di integrazione economica ambizioso e coerente. Il completamento del mercato unico dei capitali rappresenta una condizione essenziale per rafforzare la competitività del continente, ma non basta: occorre accompagnarlo con un ampio pacchetto di riforme strutturali. In primo luogo, è necessario completare l'unione bancaria, introducendo una vera garanzia europea dei depositi, per spezzare il legame tra rischio sovrano e rischio bancario e rafforzare la stabilità finanziaria. 🔗 Leggi su Iltempo.it

forum enpaia 2025 moreno zani tendercapital serve un europa pi249 integrata e competitiva

© Iltempo.it - Forum Enpaia 2025, Moreno Zani (Tendercapital): “Serve un'Europa più integrata e competitiva"

Altre letture consigliate

forum enpaia 2025 morenoForum Enpaia 2025, Moreno Zani (Tendercapital): “Serve un'Europa più integrata e competitiva" - "L’economia globale sta attraversando una fase di profonda trasformazione, segnata da tensioni geopolitiche, dai nuovi modelli dettati ... Riporta iltempo.it

forum enpaia 2025 morenoEnpaia, 'defiscalizzare investimenti delle casse previdenziali' - "Abbiamo posto, da tempo, il tema della defiscalizzazione degli investimenti nell'economia reale delle casse previdenziali o, anche, dei fondi pensione. Lo riporta msn.com

forum enpaia 2025 morenoEnpaia, le nuove sfide e prospettive dell'economia italiana - Le prospettive dell'economia italiana ed europea tra sfide, opportunità e minacce; il rilancio della Ue; il nodo del made in Italy agroalimentare tra sostenibilità, dazi e internazionalizzazione. Come scrive msn.com

Cerca Video su questo argomento: Forum Enpaia 2025 Moreno