"L'economia globale sta attraversando una fase di profonda trasformazione, segnata da tensioni geopolitiche, dai nuovi modelli dettati dall'AI e da un crescente protezionismo economico. In questo scenario, l'Europa deve avere il coraggio di rilanciare un progetto di integrazione economica ambizioso e coerente. Il completamento del mercato unico dei capitali rappresenta una condizione essenziale per rafforzare la competitività del continente, ma non basta: occorre accompagnarlo con un ampio pacchetto di riforme strutturali. In primo luogo, è necessario completare l'unione bancaria, introducendo una vera garanzia europea dei depositi, per spezzare il legame tra rischio sovrano e rischio bancario e rafforzare la stabilità finanziaria. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Forum Enpaia 2025, Moreno Zani (Tendercapital): “Serve un'Europa più integrata e competitiva"