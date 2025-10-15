Forum Enpaia 2025 Moreno Zani Tendercapital | Serve un’Europa più integrata e competitiva per affrontare la nuova geografia economica globale

"L’economia globale sta attraversando una fase di profonda trasformazione, segnata da tensioni geopolitiche, dai nuovi modelli dettati dall'AI e da un crescente protezionismo economico. In questo scenario, l’Europa deve avere il coraggio di rilanciare un progetto di integrazione economica ambizioso e coerente. Il completamento del mercato unico dei capitali rappresenta una condizione essenziale per rafforzare la competitività del continente, ma non basta: occorre accompagnarlo con un ampio pacchetto di riforme strutturali. In primo luogo, è necessario completare l’unione bancaria, introducendo una vera garanzia europea dei depositi, per spezzare il legame tra rischio sovrano e rischio bancario e rafforzare la stabilità finanziaria. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Forum Enpaia 2025. Moreno Zani (Tendercapital): “Serve un’Europa più integrata e competitiva per affrontare la nuova geografia economica globale”

Leggi anche questi approfondimenti

#Forum #Enpaia, @guerini_lorenzo (#Copasir): costruire nuove relazioni internazionali, più forti e aperte rispetto al passato - X Vai su X

Forum Enpaia 2025, Moreno Zani (Tendercapital): “Serve un'Europa più integrata e competitiva" - "L’economia globale sta attraversando una fase di profonda trasformazione, segnata da tensioni geopolitiche, dai nuovi modelli dettati ... Scrive iltempo.it

Forum Enpaia 2025, Zani (Tendercapital): "Serve un'Europa più integrata e competitiva per affrontare la nuova geografia economica globale" - "L'economia globale sta attraversando una fase di profonda trasformazione, segnata da tensioni geopolitiche, dai nuovi modelli dettati dall'AI e ... Secondo teleborsa.it

Enpaia, le nuove sfide e prospettive dell'economia italiana - Le prospettive dell'economia italiana ed europea tra sfide, opportunità e minacce; il rilancio della Ue; il nodo del made in Italy agroalimentare tra sostenibilità, dazi e internazionalizzazione. Riporta msn.com