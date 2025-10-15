Forum dello Shipping a Genova Rixi | Porti liguri la priorità è avere una proiezione estera | Foto

L’evento si è aperto con il panel dedicato al sistema portuale italiano. Dopo i saluti istituzionali dell’ammiraglio ispettore Antonio Ranieri, direttore marittimo della Liguria, a salire sul palco è stato il presidente di Regione Liguria Marco Bucci. 🔗 Leggi su Ilsecoloxix.it © Ilsecoloxix.it - Forum dello Shipping a Genova, Rixi: “Porti liguri, la priorità è avere una proiezione estera” | Foto

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Giovedì 16 ottobre, alle ore 9:30, il Vicedirettore Generale di ALIS Antonio Errigo interverrà come relatore al XII Forum “Shipping and Intermodal Transport – Porti e logistica, esplorare le nuove frontiere”, che si terrà nella Sala Grecale del Centro Congressi Por - facebook.com Vai su Facebook

A #Napoli la nuova tappa del Forum dedicato allo shipping de @ilsecoloxix. @Assarmatori1 protagonista - X Vai su X

Forum dello Shipping, a Genova l’edizione numero 12 - Fra i relatori Marco Bucci, Edoardo Rixi, Matteo Paroli, Bruno Pisano, Paolo Piacenza, Giovanni ... Secondo ilsecoloxix.it

Forum dello Shipping, dodicesima edizione a Genova: i nomi dei relatori - La seconda giornata, incentrata su " Le voci della Blue Economy e le sfide del settore ", prende il via alle 10:00 con i saluti di Silvia Salis, sindaca di Genova, e dell' Ammiraglio Sergio Liardo, ... Da ilsecoloxix.it

Trasporti: Forum Shipping a Genova, esperti a confronto - Come migliorare la catena logistica e ridurre i costi e l'impatto ambientale del trasporto marittimo, in che termini si gioca la sfida tra porti del Nord e porti del Sud ... Da ansa.it