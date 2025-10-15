Forum dello Shipping a Genova Bucci | Le infrastrutture hanno bisogno di una visione di insieme | Foto

L’evento si è aperto con il panel dedicato al sistema portuale italiano. Dopo i saluti istituzionali dell’ammiraglio ispettore Antonio Ranieri, direttore marittimo della Liguria, a salire sul palco è stato il presidente di Regione Liguria Marco Bucci. 🔗 Leggi su Ilsecoloxix.it © Ilsecoloxix.it - Forum dello Shipping a Genova, Bucci: "Le infrastrutture hanno bisogno di una visione di insieme” | Foto

Argomenti simili trattati di recente

Giovedì 16 ottobre, alle ore 9:30, il Vicedirettore Generale di ALIS Antonio Errigo interverrà come relatore al XII Forum “Shipping and Intermodal Transport – Porti e logistica, esplorare le nuove frontiere”, che si terrà nella Sala Grecale del Centro Congressi Por - facebook.com Vai su Facebook

A #Napoli la nuova tappa del Forum dedicato allo shipping de @ilsecoloxix. @Assarmatori1 protagonista - X Vai su X

Ai Magazzini del Cotone - Dopo i saluti istituzionali dell’ammiraglio ispettore Antonio Ranieri, direttore ... Secondo ilsecoloxix.it

Forum dello Shipping, a Genova l’edizione numero 12 - Fra i relatori Marco Bucci, Edoardo Rixi, Matteo Paroli, Bruno Pisano, Paolo Piacenza, Giovanni ... Segnala ilsecoloxix.it

Genoa Shipping Week: Bucci, nuovo progetto del porto di Genova restituirà alla città 3 mln di metri quadrati di mare - (FERPRESS) – Genova, 13 OTT – La Liguria ha costruito la sua storia guardando al mare: i porti di Genova, Savona, La Spezia e Imperia sono da secoli il cuore della crescita economica e degli scambi in ... Scrive ferpress.it