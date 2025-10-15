Tanto tuonò a Formigine che alla fine. non piovve. Lorenzo Mazzetti resta sulla panchina verdeblù, è questa la decisone che è stata presa ieri sera al termine di una lunga riunione al campo "Pincelli" dopo il ko di domenica col Salsomaggiore. Fiducia rinnovata dunque e probabilmente mirino sul mercato di novembre per rinforzare una squadra che fin qui ha raccolto un successo (2-1 sul Fabbrico) e 6 ko. La classifica però è ancora molto corta, col Formigine ultimo assieme a Corticella e Campagnola e a -2 dallo Zola e le prossime due trasferte con Fidentina e Bobbiese saranno un nuovo banco di prova. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Formigine, avanti con Mezzetti. Stasera la Coppa Promozione