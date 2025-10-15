Formazione | Palazzi Siemens Healthineers ‘ai porta grandi benefici ma sono diffusi gender bias’

Ildifforme.it | 15 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

“Noi sviluppiamo strumenti di Artificial Intelligence per l’utilizzo in sanità e il messaggio che vogliamo portare è che queste innovazioni tecnologiche portano grandi benefici, ma devono anche essere utilizzate con grande consapevolezza, perché portano con sé anche dei rischi legati soprattutto ai pregiudizi, ai bias che vengono trasmessi attraverso gli strumenti di intelligenza artificiale e . 🔗 Leggi su Ildifforme.it

formazione palazzi siemens healthineers 8216ai porta grandi benefici ma sono diffusi gender bias8217

© Ildifforme.it - Formazione: Palazzi (Siemens Healthineers), ‘ai porta grandi benefici, ma sono diffusi gender bias’

Approfondisci con queste news

formazione palazzi siemens healthineersFormazione: Palazzi (Siemens Healthineers), ‘ai porta grandi benefici, ma sono diffusi gender bias’ - “Noi sviluppiamo strumenti di Artificial Intelligence per l’utilizzo in sanità e il messaggio che vogliamo portare è che queste innovazioni tecnologiche portano grandi benefici, ma devono anche essere ... Si legge su sassarinotizie.com

Borsa Francoforte: Siemens +4% su rumors cessione Healthineers diagnostica - Siemens avanza del 4% e scambia a 94,7 euro a Francoforte, in una seduta in cui il Dax e' stabile. Segnala ilsole24ore.com

formazione palazzi siemens healthineersSiemens lancia il “Centro per l’IA in sanità”/ Aiuterà gli ospedali ad adottare le nuove tecnologie - Siemens apre un Centro per l'Adozione dell'IA in Sanità: collaborerà con gli ospedali per aiutarli a integrare le nuove tecnologie ... Segnala ilsussidiario.net

Cerca Video su questo argomento: Formazione Palazzi Siemens Healthineers