Formazione | Palazzi Siemens Healthineers ‘ai porta grandi benefici ma sono diffusi gender bias’

"Noi sviluppiamo strumenti di Artificial Intelligence per l'utilizzo in sanità e il messaggio che vogliamo portare è che queste innovazioni tecnologiche portano grandi benefici, ma devono anche essere utilizzate con grande consapevolezza, perché portano con sé anche dei rischi legati soprattutto ai pregiudizi, ai bias che vengono trasmessi attraverso gli strumenti di intelligenza artificiale e .

