Formazione | De Laurentis Orange media Group | ‘pari opportunità devono essere la normalità’

Ildifforme.it | 15 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

“Abbiamo deciso di portare questo progetto in Italia perché riteniamo che per fare uno step in avanti, ‘Step by Stem’ appunto, verso il futuro, sia necessario che questo tema sia oggetto di comunicazione e non solo di impatto diretto. Deve diventare un tema che tutti conoscono e fanno proprio, andando a trasmettere alle nuove generazioni . 🔗 Leggi su Ildifforme.it

formazione de laurentis orange media group 8216pari opportunit224 devono essere la normalit2248217

© Ildifforme.it - Formazione: De Laurentis (Orange media Group): ‘pari opportunità devono essere la normalità’

Leggi anche questi approfondimenti

formazione de laurentis orangeFormazione: De Laurentis (Orange media Group): ‘pari opportunità devono essere la normalità’ - “Abbiamo deciso di portare questo progetto in Italia perché riteniamo che per fare uno step in avanti, ‘Step by Stem’ appunto, verso il futuro, sia necessario che questo tema sia oggetto di comunicazi ... Segnala sassarinotizie.com

Cerca Video su questo argomento: Formazione De Laurentis Orange