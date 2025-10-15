Formazione | De Laurentis Orange media Group | ‘pari opportunità devono essere la normalità’
“Abbiamo deciso di portare questo progetto in Italia perché riteniamo che per fare uno step in avanti, ‘Step by Stem’ appunto, verso il futuro, sia necessario che questo tema sia oggetto di comunicazione e non solo di impatto diretto. Deve diventare un tema che tutti conoscono e fanno proprio, andando a trasmettere alle nuove generazioni . 🔗 Leggi su Ildifforme.it
Leggi anche questi approfondimenti
Un sentito ringraziamento a Laurent Mons e a @mons_formation_italia per aver tenuto la seconda edizione del corso “Fare e Affinare”. È sempre un grande piacere accogliervi in Accademia e condividere giornate di formazione così ricche di conoscenze, pas - facebook.com Vai su Facebook
Formazione: De Laurentis (Orange media Group): ‘pari opportunità devono essere la normalità’ - “Abbiamo deciso di portare questo progetto in Italia perché riteniamo che per fare uno step in avanti, ‘Step by Stem’ appunto, verso il futuro, sia necessario che questo tema sia oggetto di comunicazi ... Segnala sassarinotizie.com