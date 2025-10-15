Formazione | Bedini Imcd Italia ‘allo Swc 2025 per generare nuove consapevolezze’
“Per noi è molto importante essere qui presenti allo Stem Women Congress, per la seconda volta qui a Milano, per generare nuove consapevolezze attorno al mondo Stem, un mondo a noi caro perché, come azienda attiva nel campo della distribuzione di specialità chimiche, è importante portare all’interno dell’organizzazione nuove competenze Stem, ma anche competenze Steam, . 🔗 Leggi su Ildifforme.it
