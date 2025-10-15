Formazione | ass Cappello ‘ragazze rappresentano solo un terzo degli universitari che studiano
“Sono circa novantamila gli studenti universitari a Milano che studiano materie Stem ma meno di un terzo di loro sono ragazze. Formarsi in campo Stem significa avere opportunità di lavoro ben retribuite e di crescita anche a livello internazionale. Abbiamo bisogno di avvicinare più donne, più ragazze e anche più bambine alle materie Stem”. Lo . 🔗 Leggi su Ildifforme.it
News recenti che potrebbero piacerti
Siamo già in vetrina! Stilosamente senza dubbio! Este evento "Donna con il cappello" domenica 21 settembre!? I progetti con i miei Allievi alla Scuola di Formazione Professionale Irea.? - facebook.com Vai su Facebook