Formazione | ass Cappello ‘ragazze rappresentano solo un terzo degli universitari che studiano

Ildifforme.it | 15 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

“Sono circa novantamila gli studenti universitari a Milano che studiano materie Stem ma meno di un terzo di loro sono ragazze. Formarsi in campo Stem significa avere opportunità di lavoro ben retribuite e di crescita anche a livello internazionale. Abbiamo bisogno di avvicinare più donne, più ragazze e anche più bambine alle materie Stem”. Lo . 🔗 Leggi su Ildifforme.it

