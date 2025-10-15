“Sono circa novantamila gli studenti universitari a Milano che studiano materie Stem ma meno di un terzo di loro sono ragazze. Formarsi in campo Stem significa avere opportunità di lavoro ben retribuite e di crescita anche a livello internazionale. Abbiamo bisogno di avvicinare più donne, più ragazze e anche più bambine alle materie Stem”. Lo . 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Formazione: ass. Cappello, ‘ragazze rappresentano solo un terzo degli universitari che studiano