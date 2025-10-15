Formazione a Milano l’edizione italiana di Stem Women Congress 2025
L’iniziativa internazionale Stem Women Congress 2025 fa tappa per la seconda volta a Milano, chiamando a raccolta aziende, istituzioni, professioniste, esperte e ricercatrici. L’evento ha dato vita ad un momento di riflessione sull’importanza della parità di genere e di accesso in campo Stem e sulle strategie che possono agevolare le donne nel dare il loro . 🔗 Leggi su Ildifforme.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
Cinzia Budigna. Bequem & Novvel · Wanderlust. #formazione #mantis #milano #cinziabudigna #esteticaavanzata #biohacking #comfortzoneskincare - facebook.com Vai su Facebook
Alta formazione al Centro di Simulazione del Policlinico di Milano insieme alla delegazione di medici dal Vietnam. https://shorturl.at/SCs2f #PoliclinicoMi - X Vai su X