È un momento difficile per l’ Unieuro, il più complicato con coach Antimo Martino è arrivato in città. Non riesce nulla di quanto programmato e provato. L’attacco e la difesa funzionano poco e comunque troppo a sprazzi e la squadra è in difficoltà. In momenti come questi ci sono due cose da fare: chiudersi in palestra e allenarsi e non guardare la classifica. E magari sperare che qualcuno dei giocatori finora irriconoscibili, o quasi, si sveglino, comincino a giocare e a trovare fiducia. Ma prima di analizzare i singoli, vediamo qualche cifra complessiva. I problemi sono ovunque, in difesa e in attacco. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Forlì, Usa troppo soli: sono il 48% dell’attacco. E i numeri condannano (quasi) tutti gli altri