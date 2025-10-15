Forest Bathing in Lessinia

Forest Bathing tra la Lessinia veronese e trentina. L'escursione avrà lo scopo di far sperimentare una piena immersione nell'ecosistema bosco nel territorio della Lessinia. Durante il percorso verranno proposte, da personale qualificato secondo il metodo individuato dalla Rete TeFFIt-Terapie. 🔗 Leggi su Veronasera.it

Altri contenuti sullo stesso argomento

Domenica 19 ottobre ore 14.00, Forest Bathing Liguria ti invita a vivere un pomeriggio dedicato totalmente a te al tuo benessere e alla tua pace interiore, da godere immersi nei caldi colori dell’autunno. Prenota adesso: https://experience.bricchidema.it/esp - facebook.com Vai su Facebook

Forest Bathing e picnic consapevole a Fano Adriano https://abruzzonews.eu/forest-bathing-picnic-consapevole-fano-adriano-681010.html?_unique_id=68dd6720f27a3… - X Vai su X

Forest bathing nelle Oasi del Respiro del WWF: ecco come curarsi con il bosco - È una mattina tiepida di fine ottobre e siamo nel Bosco di Vanzago, a una ventina di chilometri da Milano, per fare un'esperienza di forest bathing, in occasione dell'inaugurazione della nuova Oasi ... Come scrive vanityfair.it

Forest Bathing e picnic consapevole a Fano Adriano - Due giorni tra natura e benessere a Fano Adriano con “Cammina, Respira, Assapora”: forest bathing e picnic consapevole nella faggeta ... Da abruzzonews.eu

Forest bathing: 10 cose che ho imparato facendo bagni di foresta sul Pollino - Forest bathing, ecco perché dovresti fare un bagno di foresta almeno una volta nella vita Vivere a contatto con la natura, ormai è risaputo, allunga la vita. Secondo greenme.it