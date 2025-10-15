Scopriamo cosa succederà nel prossimo episodio della serie turca, in onda nel primo pomeriggio di Canale 5 dal lunedì al venerdì Anche domani torna l'appuntamento con Forbidden Fruit su Canale 5, in onda alle 14.20. Nell' episodio di giovedì 16 ottobre Alihan si riappacificherà con Ender, mentre Zehra scoprirà che Halit ha fatto seguire Kemal. Erim invece, è nei guai a causa di un debito contratto.. Ma vediamo più nel dettaglio cosa succederà nella prossima puntata. Negli episodi precedenti Halit ha scoperto che Yildiz e Kemal si sono visti in segreto, ma più che sospettare di Yildiz, si è preoccupato delle effettive intenzioni di Kemal nei confronti di sua figlia Zehra. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Forbidden Fruit, anticipazioni 16 ottobre: Alihan chiede a Ender di tornare a casa