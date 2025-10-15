Forbidden fruit 2 replica puntata del 15 ottobre in streaming | Video Mediaset
Nuovo appuntamento oggi – mercoledì 15 ottobre – con la soap turca Forbidden fruit 2. Nella puntata odierna Halit insiste con Zehra perche’ fissi immediatamente la data delle nozze con Kemal. Nel frattempo, Ender sembra volersi stabilire a casa di Caner ed Emir e si sfoga con il fratello per il comportamento di Alihan. Ecco il Video Mediaset per rivedere l’episodio 59 trasmesso da Canale 5 in replica streaming. 🔗 Leggi su Superguidatv.it
