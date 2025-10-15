Fonzie di Happy Days | Sono dislessico e l’ho scoperto a trent’anno Ho coltivato la passione per la storica attraverso l’ascolto

Il prossimo 30 ottobre Henry Winkler compirà 80 anni. Nella memoria collettiva resta legato al personaggio di Fonzie, figura simbolica di Happy Days, una delle serie televisive più riconoscibili degli anni Settanta. Ma Winkler non si ferma ai ricordi. Il 9 novembre sarà il volto di Una storia pericolosa, nuovo programma di divulgazione in onda su History Channel. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

L'ultimo episodio di Happy Days andava in onda il 24 settembre 1984 dopo ben undici stagioni. Chi si ricorda di Fonzie, interpretato da Henry Winkler, e il suo stile "cool" con basettoni e giacca di pelle? Fonzie fu premiato ai Telegatti nel 1989, quando l'attor - facebook.com Vai su Facebook

Happy Days, Henry Winkler mette all'asta una giacca di Fonzie: "Sono un accumulatore" - L'attore che dal '74 si è calato per 10 anni nell'iconica giacca di pelle nera abbinata a una maglietta bianca e agli immancabili jeans ha deciso di fare il cambio armadio, liberandosi di parecchi ... Si legge su tg24.sky.it

Happy Days compie 45 anni: come sono Fonzie, Richard e gli altri attori adesso. Il selfie di Ron Howard FOTO - Forse il primo telefilm cult della televisione, per importanza e ascolti. Segnala corriereadriatico.it

Happy Days compie 45 anni: come sono Fonzie, Richard e gli altri attori adesso (e il selfie è di Ron Howard) - Forse il primo telefilm cult della televisione, per importanza e ascolti. Come scrive ilmattino.it