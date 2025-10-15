Fondi Pinqua il Comune aumenta i requisiti per l' acquisto di alloggi
Un bando più accessibile e parametri meno vincolanti che tengono conto della reale situazione degli immobili messinesi e delle esigenze del mercato immobiliare locale. La Giunta Basile, durante la riunione del 9 ottobre, con delibera n. 727, ha approvato all’unanimità l’atto di indirizzo con cui. 🔗 Leggi su Messinatoday.it
