Fondi Pinqua il Comune aumenta i requisiti per l' acquisto di alloggi

15 ott 2025

Un bando più accessibile e parametri meno vincolanti che tengono conto della reale situazione degli immobili messinesi e delle esigenze del mercato immobiliare locale. La Giunta Basile, durante la riunione del 9 ottobre, con delibera n. 727, ha approvato all’unanimità l’atto di indirizzo con cui. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

Fondi PINQUA, la Giunta Basile allarga i parametri degli alloggi pensati per l’edilizia residenziale | DETTAGLI - Un bando più accessibile e parametri meno vincolanti che tengono conto della reale situazione degli immobili messinesi e delle esigenze del mercato immobiliare locale. Lo riporta strettoweb.com

