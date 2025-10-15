Fondi freschi per il turismo Natura cibo motori e musei Promozione da 1,5 milioni
Dopo un +9% di pernottamenti nel primo semestre 2025 in Città metropolitana a Bologna e un +7,5% in provincia di Modena, arriva un nuovo rilancio: decolla infatti un investimento da oltre 1,5 milioni di euro per promuovere Bologna-Modena, in Italia e all’estero. Si tratta di territori dal trend turistico simile, in questi anni, ma con una differenza: nel Bolognese si discute di overtourism della città, mentre nel modenese non serve (per ora) differenziare tra centro storico e periferia. L’investimento, un milione e 580.000 euro, conferma il budget 2025 e sarà dedicato a promuovere itinerari culturali sovra-territoriali, turismo outdoor, cicloturismo, trekking, le opportunità offerte dai comprensori del Cimone e del Corno alle Scale e dall’area appenninica in generale, con proposte per attrarre turisti 365 giorni l’anno. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
