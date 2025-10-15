Fondi europei agricoltura Gallo | Calabria virtuosa nella gestione
“La Calabria è cresciuta per velocità e capacità di spesa, e oggi ci presentiamo al penultimo Comitato di Sorveglianza sulla programmazione 2014-2020 con una novità assoluta: il tasso di errore che prima era del 7% oggi è diminuito al 2%. Oggi la Calabria è seconda solo alla provincia di Bolzano. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it
Approfondisci con queste news
Parte dei fondi europei per la Sicilia verso una riprogrammazione. La nuova pista di Fontanarossa "strategica per la difesa" I colloqui tecnici sono in corso: Sicilia e Campania dovrebbero presentare le richieste formali a Bruxelles nelle prossime settimane. Più - facebook.com Vai su Facebook
Confronto con il Vicepresidente della Commissione europea @RaffaeleFitto sulla possibile centralizzazione dei fondi europei. Obiettivo: tutelare il ruolo e l’autonomia delle Regioni. #UnioneEuropea #coesioneterritoriale - X Vai su X
Fondi Europei agricoltura, Gallo: “Calabria virtuosa nella gestione” - L’assessore Gallo evidenzia il successo della Calabria nella gestione delle risorse agricole e la sua posizione tra le prime in Europa ... Scrive citynow.it
Agricoltura, Gallo: «Calabria seconda in Italia nella gestione dei fondi europei» - «Oggi siamo una regione per capacità di spesa all'avanguardia, che ha tempi di reazione sui bandi molto veloci», ha dichiarato l'assessore Gallo nel corso del Comitato di Sorveglianza ... Secondo quicosenza.it
Agricoltura, Gallo: «Calabria con tutte le carte in regola, siamo ai vertici in Europa» - L’assessore regionale uscente al Comitato di sorveglianza del Psr: «Con il nuovo programma ci sarà una maggiore intensità di aiuti» ... corrieredellacalabria.it scrive