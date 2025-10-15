Fondi europei agricoltura Gallo | Calabria virtuosa nella gestione

Reggiotoday.it | 15 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

“La Calabria è cresciuta per velocità e capacità di spesa, e oggi ci presentiamo al penultimo Comitato di Sorveglianza sulla programmazione 2014-2020 con una novità assoluta: il tasso di errore che prima era del 7% oggi è diminuito al 2%. Oggi la Calabria è seconda solo alla provincia di Bolzano. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it

