Follia in strada | aggredisce i sanitari colpisce l' automedica poi si scaglia contro i carabinieri

Ferraratoday.it | 15 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Ancora un’aggressione al personale sanitario. E’ quanto accaduto intorno all’1 della notte tra martedì 14 e mercoledì 15, a Ferrara, in via Modena. Qui, infatti, un automobilista ha segnalato al 118 la presenza in strada di un uomo che necessitava di aiuto. Pochi minuti dopo, sul posto è giunto. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it

Immagine generica

Contenuti che potrebbero interessarti

Ambulanza soccorre un 36enne algerino che tenta di ferirsi per strada, lui aggredisce i sanitari con un coltello: bloccato dalla polizia - Ieri, venerdì 26 settembre, la polizia di Stato ha arrestato uno straniero che ha attaccato con un coltello il personale sanitario, giunto in via Maso della Pieve ... Si legge su ilgazzettino.it

follia strada aggredisce sanitariAggredisce una donna per strada a Sondrio, la violenta e la rapina: arrestato un 24enne - Il presunto aggressore è un richiedente asilo che risiede in una comunità nella vicina Colorina ... msn.com scrive

follia strada aggredisce sanitariFollia in centro: dopo la lite accoltella al collo e al volto una coppia - Villaurbana Due persone sono state aggredite nella tarda serata di ieri in via S'Arrieddu, una traversa della strada principale del paese. Riporta lanuovasardegna.it

Cerca Video su questo argomento: Follia Strada Aggredisce Sanitari