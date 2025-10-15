Foligno casa occupata e aggressioni | riunione d' emergenza in Comune Il sindaco | Immobile dichiarato inagibile

A Foligno la tensione per il caso dell'abitazione di via Piave, occupata abusivamente da anni, è sfociata in un'emergenza di ordine pubblico che ha richiesto l'intervento del massimo organismo di sicurezza territoriale. Ieri pomeriggio, su richiesta del sindaco Stefano Zuccarini, il prefetto di. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

