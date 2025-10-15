Foligno casa occupata e aggressioni | riunione d' emergenza in Comune Il sindaco | Immobile dichiarato inagibile

A Foligno la tensione per il caso dell'abitazione di via Piave, occupata abusivamente da anni, è sfociata in un'emergenza di ordine pubblico che ha richiesto l'intervento del massimo organismo di sicurezza territoriale. Ieri pomeriggio, su richiesta del sindaco Stefano Zuccarini, il prefetto di. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

Argomenti simili trattati di recente

Dal 22 ottobre riparte al CNOS FAP Casa del Ragazzo di Foligno la terza edizione di “Oggi Cucino Io”, l’iniziativa ideata da Sara Ruffinelli e Sara Ortolani con l’associazione Eteria. Primo ospite l’imprenditore della ristorazione Carlo Caporicci. Il profumo della - facebook.com Vai su Facebook

Casa occupata a Foligno: aggredita la troupe di Mediaset - X Vai su X

Casa occupata a Foligno: aggredita la troupe di Mediaset - Sì, perché lunedì sera Rete4 ha trasmesso l’aggressione che gli abitanti di quell’abitazione, che sono sinti, hanno compiuto ai dann ... Lo riporta umbria24.it

Casa occupata a Foligno, minacciato edicolante per le notizie sulla vicenda - Sì, perché a seguito delle notizie stampa sulla vicenda, due rom italiani di 26 e 72 anni, che lì vivono, si sono presentati da un e ... Riporta umbria24.it

Casa occupata: "Abusi edilizi si ripercuotono sulle condizioni igienico-sanitarie" - “All’interno dell’abitazione è stata riscontrata la presenza di abusi edilizi che hanno ripercussioni sulle condizioni igienico- Lo riporta corrieredellumbria.it